Orsi: «La fase difensiva è il grande problema della Lazio». Le parole dell’ex portiere biancoceleste

Ai microfoni di Radio Radio, l’ex portiere della Lazio, Nando Orsi è tornato sulla partita tra la Juve e i capitolini. Le sue parole:

PAROLE– «Gestione dei cartellini? La Juventus ha avuto 5 o 6 ammoniti mi sembra. La Lazio pochi. Quindi la gestione dei cartellini che cosa? Il gol si può discutere. Il VAR ha detto che era un pezzettino di cuoio che batteva. Io non lo so, perché ai più sembra che la palla sia uscita. Però neanche questi ultimi lo sanno come si fa a vedere. Hanno deciso che era buono e io la prendo per buona. Ma aldilà di quello, il gol è Immobile che si fa togliere una palla invece di difenderla. La fase difensiva è il grande problema della Lazio».