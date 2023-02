Orlando su Inzaghi: «Di chi è la colpa? A dire il vero è di…». Ecco le parole dell’ex giocatore e allenatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Massimo Orlando ha parlato della poca competitività della squadra di Inzaghi e del tecnico nerazzurro stesso. Le sue parole:

PAROLE– «Di chi è la colpa? A dire il vero è di Inzaghi. Ha perso sette partite quest’anno, ha una profondità di rosa importante, vuol dire che non riesce ad essere convincente in ambito motivazionale in tutte le partite. Non trovo altre spiegazioni. Complimenti al Bologna ma l’Inter è stata davvero svogliata »