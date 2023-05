Orlando: «Non è un caso che Lazio, Napoli e Roma rispetto ai club del nord...»

Orlando, l’ex giocatore ai microfoni di TMW Radio ha parlato degli scudetti vinti dai club del Nord e quelli delle romane e del Napoli

PAROLE – Per me non è un caso che la Roma, il Napoli e la Lazio abbiano così pochi scudetti. In certe piazze è difficile fare le strisce delle squadre del nord. Per questo auguro al Napoli che si apra un ciclo ma lo vedo molto difficile