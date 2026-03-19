Oddi non ha dubbi: «Se la Lazio non avesse preso Sarri? La stagione sarebbe andata in picchiata…»

Giancarlo Oddi, ha espresso con limpidezza il proprio parere in merito alla stagione vissuta dai biancocelesti: le parole sul

Giancarlo Oddi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per fare il punto sulla stagione dei biancocelesti e sul lavoro svolto da Maurizio Sarri. Le sue parole, cariche di analisi e valutazioni sulla squadra, hanno messo in luce sia i punti di forza che le difficoltà del club capitolino.

Oddi dice la sua tra difficoltà e fiducia ritrovata

Secondo quanto riferito da Oddi la stagione della Lazio è stata segnata da vicende complicate, ma l’ultima vittoria contro il Milan ha riacceso la fiducia per il proseguimento della stagione. L’ex calciatore ha sottolineato come piccole cose, se sviluppate nel tempo, possano diventare fondamentali per il futuro della squadra:

SITUAZIONE DELLA LAZIO – «Sicuramente non è stata una stagione con vicende che hanno aiutato la squadra. L’ultima gara con il Milan è stata vinta, ti permette di vedere le prossime tappe con maggior fiducia. Ci sono state delle piccole cose che possono diventare grandi nel tempo, compreso la capacità di alcuni giocatori di farsi valere in posizioni di campo non solite. L’Europa dal campionato resta lontana, mi aspetto molto dalla semifinale di Coppa, ma la squadra è chiamata a non mollare il campionato».

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Oddi ed il ruolo di Sarri: la chiave per il successo

Oddi ha poi messo in evidenza il ruolo fondamentale che Maurizio Sarri ha avuto nella stagione della Lazio, sottolineando come senza di lui la situazione sarebbe stata ben peggiore. In particolare, ha elogiato il lavoro del tecnico sulla crescita di Tavares, che ha mostrato un netto miglioramento, specialmente in fase difensiva:

IMPORTANZA DI SARRI – «Se la Lazio non avesse preso Sarri? La stagione sarebbe andata in picchiata. Lui, nonostante tutto, è stato il tecnico giusto e l’ha dimostrato nelle difficoltà e nell’adattamento. Ora sto rivedendo il Tavares eccezionale che conoscevamo. Lo vedo molto migliorato anche dal punto di vista difensivo e questo lo rende tra i migliori esterni bassi del nostro campionato».

Una scommessa vinta: Tavares e il suo miglioramento

Infine, Oddi ha parlato di Tavares, descrivendo il suo miglioramento difensivo come una delle scommesse vinte da Sarri. Nonostante le difficoltà iniziali, il terzino ha mostrato segni evidenti di crescita e ora rappresenta uno dei punti di forza della squadra:

SOMMESSA VINTA – «Se può essere considerata una scommessa vinta da Sarri? Si, le sue difficoltà difensive erano esagerate».