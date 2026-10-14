Oddi: «Io sto sempre dalla parte dei tifosi! Lazio? Contro la Juve la prova del nove» – Lazio News 24

Giancarlo Oddi ha parlato della Lazio capolista assieme all’Inter, focus anche sulla decisione dei tifosi di non presenziare alle sfide casalinghe

La Lazio sta vivendo un momento di forma straordinario sul campo, capace di ribaltare i pronostici e superare le tante perplessità che avevano accompagnato l’inizio della stagione. Il lavoro portato avanti da Gennaro Gattuso sta dando i suoi frutti sia sul piano del gioco che dei risultati, regalando ai biancocelesti una classifica di prim’ordine. A commentare questo avvio di campionato è intervenuto ai microfoni di Radiosei una bandiera della storia capitolina come Giancarlo Oddi, che ha analizzato l’evoluzione della squadra e il rapporto indissolubile con il pubblico.

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Oddi e il riscatto sul campo dopo l’avvio difficile

Oddi ha ripercorso le prime fasi della stagione, evidenziando la capacità del gruppo di compattarsi a dispetto delle tensioni ambientali e del clima di contestazione attorno al club:

«Siamo partiti troppo male, con tutte le problematiche e le preoccupazioni del caso, i rapporti con la società, lo stadio vuoto, ma ora la Lazio sta facendo bene».

Oddi e il legame profondo con i tifosi biancocelesti

L’ex difensore ha voluto sottolineare il rispetto assoluto per la passione e i sacrifici della gente laziale, elogiando al contempo la sintonia totale che si è creata tra la rosa e il proprio allenatore.

«Io sto sempre con i tifosi che pagano con i soldi e i sentimenti, loro ci sono sempre stati. La Lazio in questo momento è una squadra che gioca un bel calcio, il tecnico lo seguono tutti. A breve capiremo se con le big riesce a dare ciò che ha dato fino ad ora».

Oddi e l’esame di maturità contro la Juventus

Proiettandosi verso i prossimi impegni di campionato, Oddi si è detto fiducioso per il prosieguo del cammino, individuando nel big match contro la Juventus il vero banco di prova per misurare le ambizioni della formazione romana.

«Per il momento ha meritato, merita quel posto in classifica. Le partite sono tutte difficili, anche giocare con l’ultima della classe non è facile. Il fatto che la Lazio abbia fin qui meritato mi fa essere fiducioso, ottimista. Vediamo se contro la Juventus la Lazio riuscirà a fare quello che ha fatto fino ad ora».