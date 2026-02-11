Nuovo stadio Lazio, cifre e dettagli sulle cifre che la società capitolina dovrà sborsare per costruirsi la nuova casa: le ultime

La SS Lazio scopre le carte sul nuovo stadio Lazio. Con il deposito ufficiale della documentazione in Campidoglio, il club biancoceleste ha avviato formalmente l’iter per la riqualificazione dello Stadio Flaminio.

Il progetto, firmato dall’architetto Marco Casamonti, rappresenta molto più di una semplice operazione sportiva: si tratta di un piano strutturato nei dettagli economici e tecnici, aggiornato dopo l’ok alla concessione dei diritti di superficie. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’investimento complessivo è stimato in 393,81 milioni di euro netti, cifra che sale a 480,18 milioni IVA inclusa.

Nuovo stadio Lazio, i numeri dell’investimento

La voce più consistente riguarda le opere strutturali, per circa 115,9 milioni lordi. Seguono gli interventi impiantistici, pari a 82,96 milioni, necessari per adeguare l’impianto agli standard moderni in termini di sicurezza, comfort e sostenibilità ambientale.

Rilevante anche il capitolo dedicato al restauro e alle strutture non sportive, che vale 94,18 milioni. L’obiettivo è trasformare il Flaminio in uno stadio multifunzionale, fruibile durante tutto l’anno e non soltanto nei giorni di partita. Il progetto tiene conto dei vincoli storici dell’impianto progettato da Pier Luigi Nervi, salvaguardandone l’identità architettonica.

Nuovo stadio Lazio, urbanizzazione e sostenibilità

Il piano prevede inoltre 54,9 milioni per la sistemazione urbana, tra parcheggi e piste ciclabili, 40 milioni per le opere di fondazione e circa 16 milioni per attività preliminari di progettazione, indagini tecniche, geognostiche e sismiche.

Sono inclusi anche oneri di urbanizzazione, demolizioni, sicurezza, arredi, campi da gioco e imposte, delineando una struttura finanziaria articolata e dettagliata.

Il nuovo stadio Lazio rappresenta un passaggio strategico per il futuro del club capitolino: un impianto moderno, integrato nel tessuto urbano e capace di garantire sostenibilità economica nel lungo periodo.

