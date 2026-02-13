Nuovo stadio Flaminio, oggi è in programma la prima riunione dei tecnici: il punto

Nuovo stadio Flaminio, oggi si riuniranno i tecnici per analizzare la documentazione depositata lunedì scorso dalla Lazio. Il punto

La Lazio accelera per regalare ai propri tifosi una nuova casa nel cuore di Roma. Lunedì scorso è stata compiuta la prima mossa: il club biancoceleste ha depositato formalmente in Campidoglio tutta la documentazione necessaria per la riqualificazione dello Stadio Flaminio. Il dossier, ora nelle mani delle istituzioni, segna l’inizio di una partita burocratica decisiva.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Romagnoli, Pedro e sullo stadio Flaminio

Il vertice tecnico per lo Stadio Flaminio

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la macchina amministrativa si è messa in moto immediatamente. Proprio oggi, presso Palazzo Senatorio, è in programma la prima riunione operativa dei tecnici di vertice del Comune di Roma. Gli esperti sono chiamati ad analizzare un materiale imponente: circa cento file tra relazioni tecniche e tavole progettuali firmate dall’architetto Marco Casamonti. L’obiettivo del presidente Claudio Lotito è ottenere il via libera per trasformare l’impianto di viale Tiziano in un’arena moderna e funzionale.

L’iter burocratico per il nuovo Stadio Flaminio

Il vaglio del Comune servirà a stabilire se riconoscere subito l’interesse pubblico preliminare o se, come appare probabile, richiedere integrazioni. Tuttavia, i numerosi confronti informali avvenuti nei mesi scorsi tra il club e le istituzioni dovrebbero aver snellito le procedure. Secondo Il Corriere dello Sport, l’accuratezza del piano elaborato dai professionisti scelti da Claudio Lotito mira a ridurre al minimo il rischio di correzioni drastiche in corsa, velocizzando i tempi di approvazione.