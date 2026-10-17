Nuovo Stadio Flaminio, la Lazio spinge: il recap sul progetto e l’iter burocratico

Nuovo Stadio Flaminio, l’ottimismo della Lazio e il punto sull’iter: il recap completo delle ultime news

Il panorama delle grandi infrastrutture calcistiche nella Capitale si arricchisce di un capitolo cruciale che promette di ridisegnare i confini urbanistici e sportivi della società del presidente Claudio Lotito. Nonostante il mancato inserimento nella lista presentata dalla FIGC all’UEFA dei tredici impianti candidati a ospitare gli Europei del 2032, l’iter burocratico per la realizzazione del Nuovo Stadio Flaminio prosegue senza sosta.

Il tutto alimentando le speranze dei sostenitori biancocelesti di poter finalmente contare su una casa di proprietà moderna e funzionale. Negli ambienti dirigenziali del club a Formello si respira un clima di forte e rinnovato ottimismo circa la fattibilità del piano di restyling, con la convinzione diffusa di aver imboccato la strada corretta per superare gli ultimi ostacoli strutturali e burocratico-amministrativi che frenano la rinascita dell’impianto storico.

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Gli aggiornamenti del sindaco Roberto Gualtieri sul Nuovo Stadio Flaminio e l’iter burocratico

A fare il punto dettagliato sullo stato dell’arte è intervenuto recentemente il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il quale ha spiegato che i rapporti con la Lazio procedono in modo proficuo. Il primo cittadino ha evidenziato che, a differenza di quanto avvenuto per l’impianto della Roma, il Flaminio è un bene tutelato da un vincolo della Soprintendenza dello Stato e non del Comune, rendendo necessario conoscere preventivamente l’orientamento statale sul progetto.

La Conferenza dei Servizi Preliminare si è chiusa con esito favorevole pur con alcune prescrizioni che la società recepirà prontamente, senza alterare la struttura fondamentale dell’opera. Il percorso amministrativo prevede ora il passaggio in Giunta e in Assemblea Capitolina per il voto sul pubblico interesse entro la fine dell’anno, aprendo poi la strada alla Conferenza dei Servizi Decisoria che potrebbe condurre a una rapida fumata bianca.

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Le soluzioni tecniche e l’accordo con la Soprintendenza per il Nuovo Stadio Flaminio

Il progetto curato dai tecnici e dai collaboratori vicini a Claudio Lotito ha affrontato con successo il nodo principale legato alla preservazione dell’architettura originaria e all’impatto visivo complessivo. Le soluzioni elaborate prevedono la salvaguardia della storica pensilina, che resterà ben visibile senza coprire strutture iconiche adiacenti come l’Auditorium di Renzo Piano e il Palazzetto dello Sport di Nervi.

Inoltre, come ribadito dal primo cittadino romano, il piano strategico include la tutela acustica, la creazione di una ZTL dedicata e l’arrivo della nuova fermata della metropolitana presso il Parco dell’Auditorium, integrata con la stazione Flaminio.

L’obiettivo dell’amministrazione e della Lazio è trasformare un rudere abbandonato in un fiore all’occhiello finanziato interamente da risorse private, confermando che le eventuali contestazioni della tifoseria non influiscono minimamente su un iter amministrativo che viaggia spedito verso il traguardo.