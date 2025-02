Nuno Tavares Lazio, il messaggio del terzino dopo il pari: «Ripartiamo dalla prossima» – FOTO

Nuno Tavares Lazio, il commento del terzino portoghese dopo il pareggio di ieri all’Olimpico contro il Napoli: «Siamo delusi, ma….»

Nuno Tavares ha commentato il pareggio della Lazio contro il Napoli: il terzino portoghese, come si legge sul proprio profilo Instagram, è rimasto deluso per il risultato, ma è pronto a voltare pagina in vista della prossima partita contro il Venezia.

POST – «Notte deludente ma si riparte la prossima settimana»