Nuno Tavares, feeling trovato con Sarri: la Lazio ora sogna che… Il portoghese deve tornare il terzino dominante di inizio stagione scorsa

Un nuovo inizio, all’insegna del lavoro e di un’intesa inaspettata. Tra le note più liete del pre-campionato della Lazio c’è senza dubbio la trasformazione di Nuno Tavares. Arrivato al ritiro estivo circondato da più di qualche dubbio sulla sua compatibilità con i rigidi schemi di Maurizio Sarri, il terzino portoghese sta stupendo tutti, a partire proprio dal suo allenatore. Come riportato da Il Messaggero, il “Comandante” è rimasto piacevolmente sorpreso dall’applicazione e dallo spirito di sacrificio dimostrati dal giocatore, che sembra aver finalmente trovato la giusta affinità con il tecnico e i suoi metodi.

La Lazio sogna ora di ritrovare la versione dominante ammirata nella prima parte della scorsa stagione, prima che un’incredibile serie di infortuni ne frenasse bruscamente l’ascesa. Ben sette problemi fisici, di cui cinque concentrati nel solo 2025, hanno tormentato il giocatore, minandone il rendimento e la continuità. Ora, superate le incertezze e ritrovata la condizione fisica, a Tavares manca solo l’ultimo, fondamentale mattoncino per completare la sua rinascita: l’assist, il suo vero e proprio marchio di fabbrica.

L’ultimo passaggio vincente in campionato risale infatti a quasi dieci mesi fa, al 31 ottobre 2024, nella trasferta di Como. Da allora, il suo contributo in fase offensiva è mancato terribilmente alla squadra. Promosso a pieni voti nella “scuola sarriana” per impegno e disciplina tattica, ora il club aspetta con ansia di rivedere i suoi guizzi, le sue accelerazioni e i suoi cross taglienti. La vera sfida per la Lazio sarà poter contare su di lui con regolarità, mettendosi alle spalle un’annata da incubo. Se la sfortuna gli darà tregua, Sarri potrebbe aver ritrovato un’arma fondamentale per la sua corsia sinistra.