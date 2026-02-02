Noslin Lazio, il Club riflette sul futuro: Bologna pronto a fare un tentativo finale

Noslin Lazio, il centravanti capitolino fa filtrare un cauto ottimismo verso la cessione al Bologna? Tutte le novità sulla trattativa

Il calciomercato invernale è giunto alle sue battute finali, e in casa Lazio continuano a susseguirsi le valutazioni sui movimenti in uscita. Dopo la partenza di Matias Vecino a parametro zero verso il Celta Vigo, la dirigenza biancoceleste sta ora riflettendo sul futuro di Tijjani Noslin, un giocatore che ha suscitato l’interesse di diversi club nelle ultime settimane.

Noslin Lazio, Bologna sull’ex Verona, ma dipende dalle uscite in attacco

Il Bologna è tra le squadre più attive su Noslin. Il club rossoblù, dopo l’addio di Ciro Immobile, ha necessità di rinforzare il proprio reparto offensivo con un elemento versatile. Nonostante l’arrivo di Daniel Maldini, che aveva limitato lo spazio per l’olandese, l’infortunio di Mattia Zaccagni ha modificato i piani della Lazio, rendendo ora più probabile il mantenimento di Noslin in rosa.

Il Bologna, tuttavia, non ha intenzione di arrendersi e sarebbe pronto a fare un ultimo tentativo per Noslin nelle ultime ore di mercato, ma solo in caso di una partenza in attacco. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante Benjamin Dominguez ha espresso la volontà di cercare maggiore spazio altrove. Se dovesse partire, il Bologna si fionderebbe su Noslin come possibile rinforzo.

Noslin Lazio, gli ultimi sviluppi in casa Lazio e le opzioni per Noslin

La Lazio sta valutando la situazione di Noslin e, sebbene non abbia trovato grande spazio, il suo futuro è ancora incerto. Il mercato invernale potrebbe riservare sorprese fino all’ultimo minuto, con la Lazio pronta a prendere decisioni decisive. In caso di una cessione, il club biancoceleste potrebbe utilizzare i risparmi per esplorare nuove opportunità sul mercato.

