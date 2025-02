Nicola Cagliari, il tecnico torna sulla sfida con la Lazio: «Zappa ha affrontato uno come Zaccagni e...»

Nicola Cagliari, le parole del tecnico dei rossoblù che torna sulla sfida contro i biancocelesti nella conferenza stampa prima del Parma

David Nicola, tecnico del Cagliari, nella conferenza stampa in vista della partita contro il Parma, è tornato sulla sfida contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

ZAPPA – «Zappa è stato in difficoltà per il valore degli avversari, Karamoh e Zaccagni sono stati clienti non facili, cosa normale in Serie A! Lui il suo lo fa sempre, conoscendolo può essere bravo sia in difesa che in fase offensiva, a volte si può rendere meno in una delle due».