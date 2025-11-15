Nazionali Lazio, proseguono gli impegni dei giocatori biancocelesti. Oggi in campo in tre: ecco chi sono e in quali partite giocheranno

 Nazionali Lazio, oggi in campo 3 biancocelesti: ecco chi
21 ore ago

Isaksen
Isaksen

Nazionali Lazio, proseguono gli impegni dei giocatori biancocelesti. Oggi tre gioactori in campo: ecco quali e in che partite

Dopo la vittoria del Montenegro contro Gibilterra, che ha visto il protagonista Adam Marusic, oggi saranno ben tre i giocatori della Lazio impegnati con le rispettive Nazionali.

Gustav Isaksen, il giovane talento danese, scenderà in campo alle 20:45 contro la Bielorussia con la sua Danimarca. La partita è fondamentale per la Danimarca, che lotta per avvicinarsi al sogno di qualificarsi al prossimo Mondiale.

Christos Mandas, portiere della Lazio, affronterà sempre alle 20:45 la Scozia con la Grecia. La squadra ellenica è già fuori dai giochi per le prime due posizioni, ma avrà comunque l’opportunità di fare un favore alla Danimarca di Isaksen, con una vittoria che potrebbe rimescolare le sorti del girone.

Infine, alle 17:00, il Senegal di Boulaye Dia giocherà un’amichevole di lusso contro il Brasile di Carlo Ancelotti, un incontro che promette di essere ricco di emozioni e di alto livello.

Con queste partite, i biancocelesti saranno protagonisti sulle scene internazionali, con Isaksen, Mandas e Dia pronti a dare il massimo per le loro Nazionali.

