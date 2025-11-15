 Marusic Lazio, il terzino titolare con la nazionale
Connect with us

News

Marusic Lazio, il terzino biancoceleste titolare nella vittoria del Montenegro contro il Gibilterra: 90 minuti e prestazione sufficente per il giocatore

News

Dia Lazio, oggi è il compleanno del calciatore biancoceleste: gli auguri della società all'attaccante

News

Infortuni Lazio, la mossa di Lotito per scacciare la maledizione! Il presediente biancoceleste chiama un sacerdote a Formello

News

Isaksen, l'attaccante della Lazio salva la Danimarca nella gara di qualificazione al Mondiale. Rete nel finale per il pareggio contro la Bielorussia

News

Lazio Lecce, non solo Castellanos. Maurizio Sarri pronto a riaccogliere in squadra anche un altro giocatore! Le novità in vista del match di campionato

News

Marusic Lazio, il terzino biancoceleste titolare nella vittoria del Montenegro contro il Gibilterra: 90 minuti e prestazione sufficente per il giocatore

Lazio news 24

Published

22 ore ago

on

By

Marusic
Marusic

Marusic Lazio, il terzino biancoceleste titolare nella vittoria del Montenegro contro il Gibilterra: 90 minuti e prestazione sufficente per il giocatore

Adam Marusic, terzino della Lazio, è sceso in campo titolare nella sfida di ieri tra Gibilterra e Montenegro, valida per il girone di qualificazione al prossimo Mondiale. La partita, purtroppo, non aveva più alcuna rilevanza per la classifica, con entrambe le squadre già aritmeticamente eliminate dalla corsa per le prime due posizioni.

Nonostante ciò, Marusic ha giocato tutti i 90 minuti del match, contribuendo alla vittoria del Montenegro, che ha rimontato l’iniziale vantaggio di Gibilterra grazie alle reti di Adzic e Krstovic.

La formazione montenegrina, guidata da Mirko Vucinic, ha così chiuso il match con un 2-1 che, sebbene senza valore per le qualificazioni, ha permesso di regalare una soddisfazione al gruppo e a Marusic, che continua a mantenere il ritmo con la sua nazionale.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.