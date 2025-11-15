Marusic Lazio, il terzino biancoceleste titolare nella vittoria del Montenegro contro il Gibilterra: 90 minuti e prestazione sufficente per il giocatore

Adam Marusic, terzino della Lazio, è sceso in campo titolare nella sfida di ieri tra Gibilterra e Montenegro, valida per il girone di qualificazione al prossimo Mondiale. La partita, purtroppo, non aveva più alcuna rilevanza per la classifica, con entrambe le squadre già aritmeticamente eliminate dalla corsa per le prime due posizioni.

Nonostante ciò, Marusic ha giocato tutti i 90 minuti del match, contribuendo alla vittoria del Montenegro, che ha rimontato l’iniziale vantaggio di Gibilterra grazie alle reti di Adzic e Krstovic.

La formazione montenegrina, guidata da Mirko Vucinic, ha così chiuso il match con un 2-1 che, sebbene senza valore per le qualificazioni, ha permesso di regalare una soddisfazione al gruppo e a Marusic, che continua a mantenere il ritmo con la sua nazionale.

