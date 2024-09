Nazionali Lazio, CHI ha giocato e CHI no: il MINUTAGGIO dei biancocelesti durante la sosta. Sono otto i giocatori impegnati con i propri Paesi

La sosta per le Nazionali non è ancora terminata, ma si può fare un primo resoconto del minutaggio che hanno avuto i giocatori della Lazio con i rispettivi Paesi di appartenenza in Nations League e nelle altre competizioni o amichevoli.

Zaccagni e Guendouzi sono rimasti entrambi in panchina per 90 minuti nella sfida tra Francia e Italia, mentre Castellanos ha fatto il suo esordio con la maglia dell’Argentina. Hysaj, invece, ha disputato tutta la partita nella vittoria dell’Albania contro l’Ucraina e, al contrario, Mandas non ha messo piede in campo con la sua Grecia. Solo panchina anche per Isaksen contro la Svizzera, mentre Marusic è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Dele Bashiru, invece, è entrato al 64′ nella vittoria della Nigera contro il Benin.