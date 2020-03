Nazionale, Germania Italia si giocherà a porte chiuse

L’amichevole della Nazionale in programma il 31 marzo a Norimberga si giocherà a porte chiuse, lo ha deciso la DFB

Anche le nazionali vengono colpite dal Coronavirus: a fine mese ci saranno delle amichevoli in preparazione all’Europeo itinerante di questa estate, ma già molte cose sono cambiate.

L’Italia giocherà il 31 marzo a Norimberga contro la Germania, ma oggi è arrivata la notizia, riportata dalla Gazzetta dello Sport, che la Deutcher Fuβall-Bund (federcalcio tedesca ndr) ha deciso di chiudere le porte dello stadio che ospiterà la gara ai tifosi, visto che il virus si sta diffondendo anche in terra tedesca. Da qui in avanti molte cose potrebbero cambiare e sia lo slittamento dell’inizio dell’Europeo che l’eventuale non miglioramento delle condizioni generali nel giro delle due settimane, potranno incidere sul rinvio di tali partite. La Uefa è alla porta e cerca di capire come muoversi anche se al momento tutto sembra essere molto precario.