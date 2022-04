Rinnovo Mertens, De Laurentiis a lavoro per il futuro del giocatore

Il Napoli lavora al rinnovo di Mertens, ma De Laurentiis pensa anche ad un futuro da dirigente per il belga

De Laurentiis ha confermato di aver parlato con Dries Mertens del rinnovo di contratto. Il belga, però, vuole prima avere un colloquio con Spalletti per capire le intenzioni dell’allenatore per la prossima stagione. Ma il Napoli starebbe pensando anche a un futuro più lontano e che oltre il campo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club partenopeo starebbe pensando a una formula del rinnovo che preveda anche un ruolo da dirigente un domani per Mertens. Per la società sarebbe un passo in avanti che vedrebbe così al suo interno una bandiera e un uomo che conosce lo spogliatoio.