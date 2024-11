Napoli, nuovo infortunio per Conte: questo difensore in dubbio per la doppia sfida contro la Lazio

Napoli, la squadra di Antonio Conte perde per infortunio uno dei suoi difensori. L’infortunio potrebbe fargli saltare la doppia sfida contro la Lazio

Prima il 5 dicembre allo Stadio Olimpico per gli ottavi di finale di Coppa Italia e poi l’8 dicembre allo Stadio Diego Armando Maradona per la quindicesima giornata di campionato. Lazio e Napoli sono pronte a sfidarsi per ben due volte nel giro di pochi giorni.

Antonio Conte, però, potrebbe dover rinunciare a Pasquale Mazzocchi. Come riportato da TMW, il difensore ha rimediato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra ed è in dubbio per la doppia sfida.