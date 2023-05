Muriqi: «Sono felice di essere paragonato a grandi attaccanti. Il mio sogno...»

Muriqi, l’ex attaccante della Lazio ha parlato ai microfoni di Jugam a Fora de Joc, parlando dei suoi obiettivi stagionali

PAROLE – È un piacere essere paragonato a giocatori come Etoo, Guiza o altri attaccanti. Mi piacerebbe superare i 14 gol, ma è vero che non mi faccio ossessionare troppo. L’obiettivo è che la mia squadra segni e vinca, perché se ne segni due e ne perdi due o tre, non è la stessa sensazione. È meglio vincere il venerdì e poi fare gol

Il mio sogno non è giocare una finale, ma vincere una Copa del Rey. Spero che possa accadere e credo che con due o tre passi in più potremo avere una squadra importante”.