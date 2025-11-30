Moviola Milan Lazio, Pistocchi durissimo sull’episodio Pavlovic-Marusic: «Collu? Discreto fino al fattaccio. Si è inventato un fallo, brutta figura»

Moviola Milan Lazio, Pistocchi durissimo sull’episodio del tocco di mano di Pavlovic giudicato fallo di Marusic da Collu. Le sue parole

La polemica arbitrale esplosa nel post partita di Milan Lazio continua a far discutere. L’episodio del contatto tra Pavlovic e il pallone nel finale di gara – con il braccio del difensore rossonero fuori sagoma – ha acceso il dibattito, soprattutto dopo la decisione dell’arbitro Collu di non concedere il calcio di rigore alla Lazio, ravvisando invece un precedente fallo di Marusic.

IL COMMENTO DI PISTOCCHI – «Il giovane arbitro Collu a mio modesto parere era stato discreto sino al fattaccio: richiamato dal VAR Di Paolo alla OFR si è inventato un fallo che non c’è di Marusic (trattenuta reciproca) per giustificare la mancata concessione di un rigore per il mani di Pavlovic, ma non ce n’era bisogno: sarebbe bastato dire che il difensore rossonero è di spalle, non ha la percezione di quello che succede e il tiro di Romagnoli arriva da distanza ravvicinata. Brutta figura».

Pistocchi sottolinea come l’intervento del VAR abbia complicato una situazione che, secondo lui, poteva essere gestita con una semplice valutazione tecnica sul movimento del difensore rossonero. L’episodio resta comunque destinato a far discutere ancora a lungo, con la Lazio che reclama un rigore mancato e molte perplessità sulla direzione arbitrale.