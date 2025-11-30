 Moviola Milan Lazio, Pistocchi: «Collu? Fallo inventato»
Connect with us

Hanno Detto

Moviola Milan Lazio, Pistocchi durissimo sull'episodio Pavlovic-Marusic: «Collu? Discreto fino al fattaccio. Si è inventato un fallo, brutta figura»

Hanno Detto

Jacobelli critica la Lazio: «Azzeccata solo mezza partita, così non si esce vivi da San Siro. Il guaio è che Dia non ha fatto manco il solletico alla difesa del Milan»

Hanno Detto

Moviola Milan Lazio, Varriale furioso sulla decisione arbitrale di Collu: «Rigore negato alla Lazio, decisione scandalosa. La Serie A rischia lo sbando»

Hanno Detto

Tare prima di Milan Lazio: «La Lazio rimarrà sempre nel mio cuore, ma tifo Milan stasera. Mike? Sta bene, abbiamo dei patti»

Hanno Detto

Dia prima di Milan-Lazio: «Dobbiamo fare la gara giusta per vincere. l gol? Mi sta mancando, ma non mi fa stare male»

Hanno Detto

Moviola Milan Lazio, Pistocchi durissimo sull’episodio Pavlovic-Marusic: «Collu? Discreto fino al fattaccio. Si è inventato un fallo, brutta figura»

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Maurizio Pistocchi

Moviola Milan Lazio, Pistocchi durissimo sull’episodio del tocco di mano di Pavlovic giudicato fallo di Marusic da Collu. Le sue parole

La polemica arbitrale esplosa nel post partita di Milan Lazio continua a far discutere. L’episodio del contatto tra Pavlovic e il pallone nel finale di gara – con il braccio del difensore rossonero fuori sagoma – ha acceso il dibattito, soprattutto dopo la decisione dell’arbitro Collu di non concedere il calcio di rigore alla Lazio, ravvisando invece un precedente fallo di Marusic.

IL COMMENTO DI PISTOCCHI – «Il giovane arbitro Collu a mio modesto parere era stato discreto sino al fattaccio: richiamato dal VAR Di Paolo alla OFR si è inventato un fallo che non c’è di Marusic (trattenuta reciproca) per giustificare la mancata concessione di un rigore per il mani di Pavlovic, ma non ce n’era bisogno: sarebbe bastato dire che il difensore rossonero è di spalle, non ha la percezione di quello che succede e il tiro di Romagnoli arriva da distanza ravvicinata. Brutta figura».

Pistocchi sottolinea come l’intervento del VAR abbia complicato una situazione che, secondo lui, poteva essere gestita con una semplice valutazione tecnica sul movimento del difensore rossonero. L’episodio resta comunque destinato a far discutere ancora a lungo, con la Lazio che reclama un rigore mancato e molte perplessità sulla direzione arbitrale.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.