Moviola Milan Lazio, finale folle a San Siro! Dubbi sulla decisione di Collu sul possibile fallo di mano di Pavlovic sul tiro di Romagnoli in area di rigore: la ricostruzione

Moviola Milan Lazio, finale folle a San Siro! Dubbi sulla decisione di Collu sul possibile fallo di mano di Pavlovic sul tiro di Romagnoli: la ricostruzione

Il match tra Milan e Lazio si è concluso con una sconfitta biancoceleste per 1-0, ma il finale è stato caratterizzato da una lunga revisione VAR e da un episodio controverso che ha scatenato le proteste.

Al 94′, l’arbitro Collu ha esaminato un potenziale tocco di mano di Pavlovic in area, che avrebbe potuto assegnare un rigore alla Lazio. Dopo una lunga analisi al monitor, Collu ha deciso di non concedere il penalty, motivando la scelta con un fallo precedente di Marusic su un difensore rossonero, annullando quindi l’azione e non assegnando il rigore.

La decisione ha scatenato una furiosa reazione dalla panchina del Milan, con Massimiliano Allegri espulso per le sue proteste. La tensione è aumentata ulteriormente, dando vita a una rissa verbale e fisica che ha coinvolto anche la panchina della Lazio, con l’espulsione di un collaboratore biancoceleste. L’episodio ha trasformato gli ultimi minuti di gioco in un caos infuocato, con una decisione controversa che ha lasciato strascichi polemici al termine di un match comunque combattuto.