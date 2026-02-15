Moviola Lazio Atalanta, tutti i dettagli su quanto avvenuto nella sfida giocata ieri dalla Lazio contro l’Atalanta: il commento

La sfida tra Lazio e Atalanta ha lasciato strascichi polemici, soprattutto per alcune decisioni dell’arbitro Luca Sacchi. Una gara intensa, con tanti contatti e una direzione che ha scelto una soglia d’intervento piuttosto alta. I cartellini estratti sono stati cinque, ma secondo le principali testate sportive ne sarebbe mancato almeno uno.

Moviola Lazio Atalanta, il rigore per la Dea e i dubbi

L’episodio chiave riguarda il calcio di rigore assegnato all’Atalanta per il tocco di mano di Danilo Cataldi, centrocampista biancoceleste, su cross di Davide Zappacosta. Secondo La Gazzetta dello Sport non ci sono dubbi: rigore sarosanto. Braccio alto di Cataldi in scivolata sul cross tentato da Zappacosta (tenuto in gioco da Gila).

Di diverso avviso, o comunque più prudente, l’analisi del Corriere dello Sport, che sottolinea come il pallone colpisca anche la zona tra ascella e costato, la cosiddetta “zona verde” indicata dalle linee guida FIFA. Un dettaglio che alimenta il dibattito sull’interpretazione del fallo di mano.

Moviola Lazio Atalanta, il mancato penalty su Zappacosta

Altro episodio discusso è il tocco di mano di Zappacosta sul cross di Nuno Tavares. Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha protestato chiedendo il rigore, ma l’azione è stata fermata per una precedente posizione di fuorigioco.

Anche in questo caso, i principali quotidiani confermano la correttezza della decisione. Il Corriere dello Sport evidenzia: «Il tocco di Kolasinac è una chiara deviazione e non può essere considerata una giocata», elemento decisivo per la valutazione dell’offside.

Moviola Lazio Atalanta, cartellini e giudizi finali

Sul piano disciplinare, mancherebbe un’ammonizione a Berat Djimsiti per un intervento su Daniel Maldini. Inoltre, per due volte Gustav Isaksen è stato travolto, prima da Krstovic e poi da Sead Kolasinac. «Ok la soglia alta, ma era fallo», conclude il quotidiano romano.

Il bilancio finale non premia Sacchi: voto 5,5 dal Corriere dello Sport, 5 da La Gazzetta dello Sport. Una direzione che lascia più di una perplessità.