Mourinho su Sarri: «Gli risponderò quando finirà il processo»

Mourinho, il tecnico portoghese glissa al termine della partita contro la Real Sociedad sulle ultime dichiarazioni di Sarri

Al termine della partita vinta contro la Real Sociedad, in conferenza stampa Mourinho glissa riguardo la domanda inerente alle ultime dichiarazioni di Sarri su di lui

FRASE SARRI SULLA SQUALIFICA – «Io non voglio parlare di questo anche perché al momento non so niente. Il processo è stato sospeso. La frase di Sarri dipende dal risultato del processo. Quando il processo finirà allora sarò nelle condizioni di dire una cosa»