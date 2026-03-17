Motta ha l’occasione della vita! Il giovane portiere ha già convinto Sarri?

Motta, il classe 2005 ha risposto presente dopo l’infortunio di Provedel: due partite, due vittorie e segnali importanti per il futuro dei biancocelesti tra i pali

Edoardo Motta, portiere classe 2005 della Lazio, si sta prendendo la scena nel momento più delicato della stagione biancoceleste. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, il giovane estremo difensore si è fatto trovare pronto dopo l’infortunio di Ivan Provedel, trasformando una situazione complicata in una grande occasione personale e professionale.

A soli 21 anni, con alle spalle appena metà campionato di Serie B, Motta si è ritrovato improvvisamente al centro del progetto della prima squadra in un ruolo delicatissimo come quello del portiere. Una prova complessa, ma affrontata fin qui con personalità, lucidità e una sorprendente maturità.

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Motta Lazio, impatto subito positivo tra Sassuolo e Milan

L’esordio contro il Sassuolo aveva già lasciato intravedere segnali incoraggianti, ma è stata soprattutto la successiva sfida contro il Milan, davanti a un Olimpico pieno, a certificare il valore della sua partenza. Due partite da titolare, due vittorie per la squadra di Maurizio Sarri e un solo gol subito in 180 minuti: numeri che confermano l’impatto molto positivo del giovane portiere.

L’ex Reggiana ha mantenuto una media di 3 parate a partita e fatto registrare 1,25 gol evitati. Dati che raccontano un inserimento tutt’altro che banale e che danno peso concreto alle impressioni positive emerse sul campo.

Motta Lazio, le parole dopo il Milan confermano la sua maturità

Dopo il successo contro il Milan, Motta ha parlato con lucidità del suo momento, spiegando di vivere tutto con spensieratezza ma anche con grande senso della realtà. Il giovane biancoceleste ha sottolineato di essere arrivato a Roma con l’idea di crescere gradualmente, ribadendo anche il proprio dispiacere per l’assenza di Provedel, considerato un modello importante per il suo percorso.

Parole che confermano il profilo di un ragazzo già molto maturo, capace di restare concentrato senza lasciarsi travolgere dall’entusiasmo.

Motta Lazio, il finale di stagione può regalargli altro spazio

La Lazio si gode così un portiere che, pur senza fare proclami, ha già dimostrato di poter reggere la pressione di appuntamenti pesanti. Motta non ha voluto dare giudizi su se stesso, preferendo parlare di lavoro quotidiano e miglioramento costante. Intanto però i risultati dicono che con lui tra i pali i biancocelesti hanno trovato due successi pesanti.