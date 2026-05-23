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Moreo nel post partita: «Anno non particolarmente felice per la squadra, non era facile affrontare questa stagione»

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2 giorni ago

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Dc Roma 23/05/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Pisa / foto Domenico Cippitelli/Image Sport
As Roma 23/05/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Pisa / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Isak Vural-Mario Gila Fuentes

Moreo, giocatore del Pisa, ha parlato nel post partita del match della trentottesima giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri

Stefano Moreo, attaccante del Pisa, ha parlato nel post partita del match valido per la 38a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

ANNO – «Anno non particolarmente felice per la squadra, non era facile affrontare questa stagione con tutte quelle partite con sconfitte su sconfitte. Ci abbiamo provato fino alla fine ma la qualità è molta in Serie A e l’abbiamo pagata. In molte partite ci segnavano alla prima occasione e noi ci mettiamo sempre tanto a buttarla dentro».

MOMENTO – «Anno con tanti bei ricordi. Mi sono tolto tante belle soddisfazioni. Ho segnato un gol a San Siro, oggi ho fatto un gol all’Olimpico ma ho bisogno di staccare la testa perché ho dato tutto e ho finito energie mentali e fisiche. Devo proprio staccare».

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