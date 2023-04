Monza Lazio, siparietto Petagna-Romagnoli in area di rigore

Piccola discussione avvenuta in campo tra il difensore biancoceleste e l’attaccante del Monza

Lazio in vantaggio all’U Power stadium di Monza grazie alla rete di Pedro. Durante la partita, un episodio dubbio ha rischiato di modificare il risultato del match: un presunto tocco con la mano in area di rigore biancoceleste ha suscitato le proteste di Andrea Petagna, giocatore dei brianzoli. Per il VAR non c’è nulla, così come per Romagnoli che ridendo dice al numero 37 che è stato lui a colpire la palla con il braccio.