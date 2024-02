Moggi: «Non ho mai visto una squadra slegata come la Lazio» Le parole dell’ex direttore sportivo della Juventus

Intervenuto ai microfoni di Elleradio, Luciano Moggi, ha parlato cosi di Lazio:

«Non ho mai visto una squadra slegata come la Lazio. Però con l’Atalanta si è visto ancora più del solito, perché c’è una frattura bestiale tra centrocampo e attacco. La mancanza di Immobile poi si sente lontano un miglio. Solo la personalità del soggetto dà coraggio ai compagni per buttare avanti i palloni che lui sa sfruttare nel modo migliore, ma non gioca, il perché bisognerebbe domandarlo a Sarri… però sicuramente si pone in essere una squadra irriconoscibile»