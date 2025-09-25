Milinkovic di ritorno, Paganin lo consiglia: «Ha fatto le fortune della Lazio…». Diverse le indiscrezioni sul centrocampista serbo

l nome di Sergej Milinković-Savić continua a infiammare le discussioni di mercato in orbita Juventus. L’idea di un possibile ritorno in Serie A a gennaio dell’ex Lazio, con destinazione Torino, raccoglie sempre più consensi tra gli addetti ai lavori. L’ultimo, in ordine di tempo, a benedire l’operazione è l’ex calciatore Antonio Paganin, che, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha promosso senza riserve l’eventuale acquisto del centrocampista serbo.

Paganin ha spazzato via i dubbi legati al biennio trascorso dal “Sergente” in Arabia Saudita, sottolineando come la sua classe e la sua esperienza possano essere esattamente ciò che manca al centrocampo di Igor Tudor per fare il definitivo salto di qualità.

Le sue parole sono un vero e proprio consiglio di mercato alla dirigenza bianconera. «Io andrei a prenderlo. Ci sta stare fuori due anni in Arabia, ma ha fatto le fortune della Lazio, lo voleva il Real nel momento top. Se lo riporti qui a gennaio, ci metterà poco a rimettersi in sesto. Ti dà tanto in qualità, nelle giocate, cosa che manca lì in mezzo».

L’analisi di Paganin è chiara e diretta. Secondo l’ex difensore, la parentesi nel campionato saudita non può cancellare il valore di un giocatore che, nel suo momento migliore, era conteso dai più grandi club europei, Real Madrid in testa. La sua conoscenza del calcio italiano e le sue doti tecniche gli permetterebbero, a suo dire, un reinserimento rapido e indolore.

Ma il punto cruciale del suo ragionamento è l’aspetto tattico: Milinković-Savić non sarebbe solo un grande nome, ma l’uomo giusto al posto giusto. Porterebbe in dote quella qualità nelle giocate e quella capacità di creare superiorità che al momento latitano nella mediana della Juventus. Un innesto che, secondo Paganin, potrebbe cambiare il volto e le ambizioni della stagione bianconera.