Milinkovic, gioia social: «Più provano a buttarci giù, più cuore mettiamo»

Il post di Sergej Milinkovic su Instagram non ha bisogno di spiegazioni

Sergej Milinkovic-Savic ha affrontato la Juventus da capitano, con la fascia al braccio. Un assist bellissimo per Muriqi, un cucchiaio a pescare la testa di Marusic, tanta sostanza in mezzo al campo e la rincorsa per abbracciare Caicedo nel finale di gara. Il serbo, a fine match, ha affidati ai social e in particolare ad Instagram tutta la gioia per un pareggio importante ottenuto nel recupero con le unghie e con i denti contro la Vecchia Signora. «Più provano a buttarci giù, più cuore mettiamo», queste le parole del numero 21.