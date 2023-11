Milevski avvisa Spalletti: «Non siamo venuti a Roma per fare una gita e vogliamo giocarcela»

Milevski, il ct della Macedonia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro l’Italia

Alla vigilia della delicata sfida valevole per la qualificazione a Euro 2024, Milevski ct della Macedonia ha rilasciato queste dichiarazioni sul match

PAROLE – Quando lavori nel mondo del calcio speri sempre di avere successo, e per noi non cambierà niente domani. Siamo qui per questo. Non siamo venuti qui per fare i turisti ma per prendere il massimo da questa partita. Cosa dovremo fare per vincere? Ogni partita è una storia a sè, nessuna somiglia a quella precedente. La gara di domani è speciale, porta con sè tante belle sensazioni e tanto peso. Noi siamo qui per dare il nostro meglio e continuare quello che abbiamo iniziato a ottobre

Abbiamo giocatori giovani che daranno il meglio di loro anche in futuro e giocheranno sempre di più. Abbiamo il nostro obiettivo ma quando rappresenti la tua Nazionale devi sempre dare il massimo e ci aspetta una grande Nazionale come l’Italia, una top d’Europa. Possiamo ancora essere competitivi anche se abbiamo tanti giovani che devono confermarsi.

Ognuno ha la propria strategia e vediamo cosa uscirà dalla partita di domani sera. Voglia di rivalsa azzurra dopo la partita di Palermo? Non penso a quello che si dice qui, il nostro focus è su quello che dobbiamo fare domani, fisicamente e mentalmente. Dovremo essere a un livello superiore rispetto all’Italia per uscire da qui con un risultato positivo. Trajkovski non ci sarà perché ha un problema muscolare. Spero che possa tornare dalla prossima. La discussione con Spalletti dopo la gara di Skopje? Quello che è successo in campo resta in campo. Tra di noi non c’è niente