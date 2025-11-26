Milan Lazio, Sarri va oltre l’infortunio di Cataldi: contro i rossoneri già pronto il suo sostituto! Ecco chi potrebbe prendere la titolarità nel centrocampo biancoceleste

Milan Lazio, Sarri va oltre l’infortunio di Cataldi: in casa il suo sostituto. Ecco chi potrebbe prendere la titolarità nel centrocampo biancoceleste

Maurizio Sarri si trova a dover fare i conti con un’altra assenza in vista delle prossime partite, almeno fino a metà dicembre. Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha riportato un infortunio al polpaccio durante l’ultima gara contro il Lecce. Il comunicato ufficiale del club ha confermato che il calciatore ha subito una lesione di basso grado al gastrocnemio destro e ha già avviato il protocollo di recupero, con rivalutazioni programmate nei prossimi giorni.

Con l’assenza di Cataldi, Sarri dovrà scegliere il sostituto già per la sfida esterna a San Siro contro il Milan nella tredicesima giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la scelta ricadrà su Matias Vecino, che ha già preso il posto di Cataldi durante il secondo tempo contro il Lecce. Il centrocampista uruguaiano si schiererà nel terzetto di centrocampo insieme a Guendouzi e Basic, che sono confermati come mezzali.

Un’altra opzione per Sarri sarebbe Belahyane, che ha trovato poco spazio finora, sia come regista che come mezzala, e che potrebbe essere ceduto a gennaio. La situazione a centrocampo è ulteriormente complicata dalla mancanza di Rovella, operato per la pubalgia e fuori fino al 2026, e dalla situazione di Dele-Bashiru, ancora fuori lista e in attesa di novità, anche in vista della possibile convocazione con la Nigeria per la Coppa d’Africa.