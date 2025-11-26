 Milan Lazio, infortunio Cataldi: Sarri ha già il sostituto
Connect with us

News

Milan Lazio, Sarri va oltre l'infortunio di Cataldi: contro i rossoneri già pronto il suo sostituto! Ecco chi potrebbe prendere la titolarità nel centrocampo biancoceleste

News

Infortunio Gila, verso Milan Lazio aumentano le preoccupazioni di Sarri! Il difensore spagnolo potrebbe non esserci per la sfida di campionato

News

Dele-Bashiru Lazio, tema sempre più delicato in casa biancoceleste! L'infortunio di Cataldi complica ancora i piani di Sarri e il suo reintegro può rivelarsi fondamentale

News

Infortunio Cataldi, altre brutte notizie per il centrocampo biancoceleste! Sarri perde un altro pezzo della sua scacchiera: i tempi di recupero

News

Lotito Gualtieri Lazio, incontro in segreto? Si parla ancora dello Stadio Flaminio. La rivelazione sulle intenzioni del presidente biancoceleste!

News

Milan Lazio, Sarri va oltre l’infortunio di Cataldi: contro i rossoneri già pronto il suo sostituto! Ecco chi potrebbe prendere la titolarità nel centrocampo biancoceleste

Lazio news 24

Published

16 minuti ago

on

By

Lazio
As Frosinone 03/08/2024 - amichevole / Frosinone-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Matias Vecino

Milan Lazio, Sarri va oltre l’infortunio di Cataldi: in casa il suo sostituto. Ecco chi potrebbe prendere la titolarità nel centrocampo biancoceleste

Maurizio Sarri si trova a dover fare i conti con un’altra assenza in vista delle prossime partite, almeno fino a metà dicembre. Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha riportato un infortunio al polpaccio durante l’ultima gara contro il Lecce. Il comunicato ufficiale del club ha confermato che il calciatore ha subito una lesione di basso grado al gastrocnemio destro e ha già avviato il protocollo di recupero, con rivalutazioni programmate nei prossimi giorni.

Con l’assenza di Cataldi, Sarri dovrà scegliere il sostituto già per la sfida esterna a San Siro contro il Milan nella tredicesima giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la scelta ricadrà su Matias Vecino, che ha già preso il posto di Cataldi durante il secondo tempo contro il Lecce. Il centrocampista uruguaiano si schiererà nel terzetto di centrocampo insieme a Guendouzi e Basic, che sono confermati come mezzali.

Un’altra opzione per Sarri sarebbe Belahyane, che ha trovato poco spazio finora, sia come regista che come mezzala, e che potrebbe essere ceduto a gennaio. La situazione a centrocampo è ulteriormente complicata dalla mancanza di Rovella, operato per la pubalgia e fuori fino al 2026, e dalla situazione di Dele-Bashiru, ancora fuori lista e in attesa di novità, anche in vista della possibile convocazione con la Nigeria per la Coppa d’Africa.

Related Topics:

News

Lazio
As Frosinone 03/08/2024 - amichevole / Frosinone-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Matias Vecino
Lazio
As Frosinone 03/08/2024 - amichevole / Frosinone-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Matias Vecino
News16 minuti ago

Milan Lazio, Sarri va oltre l’infortunio di Cataldi: contro i rossoneri già pronto il suo sostituto! Ecco chi potrebbe prendere la titolarità nel centrocampo biancoceleste

Milan Lazio, Sarri va oltre l’infortunio di Cataldi: in casa il suo sostituto. Ecco chi potrebbe prendere la titolarità nel...
Gila Gila
News46 minuti ago

Infortunio Gila, verso Milan Lazio aumentano le preoccupazioni di Sarri! Il difensore spagnolo potrebbe non esserci per la sfida di campionato

Infortunio Gila, verso Milan Lazio aumentano le preoccupazioni di Sarri! Il difensore in dubbio per il match di campionato: le...
Dele-Bashiru Lazio Juve Dele-Bashiru Lazio Juve
News1 ora ago

Dele-Bashiru Lazio, tema sempre più delicato in casa biancoceleste! L’infortunio di Cataldi complica ancora i piani di Sarri e il suo reintegro può rivelarsi fondamentale

Dele-Bashiru Lazio, dopo l’infortunio di Cataldi si complicano ancora i piani di Sarri e il suo reintegro in lista può...

video

marchisio marchisio
Hanno Detto1 mese ago

Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO

Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.