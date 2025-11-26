Infortunio Cataldi, altre brutte notizie per il centrocampo biancoceleste! Sarri perde un altro pezzo della sua scacchiera: i tempi di recupero

 Infortunio Cataldi, altro ko per Sarri! I tempi di recupero
Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Cataldi
As Latina 13/08/2023 - amichevole / Latina-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Danilo Cataldi

Infortunio Cataldi, Sarri perde un altro pezzo del suo scacchiere: ko il centrocampista biancoceleste. I tempi di recupero

Danilo Cataldi è costretto a fermarsi dopo il problema muscolare accusato durante l’ultima vittoria contro il Lecce. Il centrocampista biancoceleste aveva sperato si trattasse di un semplice affaticamento, ma gli esami medici hanno confermato una lesione di basso grado al gastrocnemio destro. Il comunicato ufficiale della Lazio ha confermato la diagnosi: «L’atleta ha già iniziato protocollo di recupero e sarà rivalutato nei prossimi giorni».

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Cataldi dovrà stare fuori per circa venti giorni. Questo significa che, oltre a non essere disponibile per la prossima trasferta a San Siro contro il Milan, rischia di saltare anche le sfide successive: la Coppa Italia contro il Milan (il 4 dicembre), la gara di campionato contro il Bologna (7 dicembre) e quella contro il Parma (13 dicembre).

La situazione è ulteriormente complicata per Maurizio Sarri, che già deve fare a meno di Niccolò Rovella, operato per la pubalgia e fuori fino al 2026, e di Dele-Bashiru, attualmente fuori lista. Sarri si trova quindi con un centrocampo già ridotto, e le prossime settimane potrebbero rivelarsi ancora più difficili senza uno dei suoi punti fermi. Sarà necessario monitorare attentamente il recupero di Cataldi, con la speranza di accorciare i tempi e vedere il centrocampista tornare prima del previsto.

