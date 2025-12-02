Milan Lazio, Pedullà duro: «Sabato succede la scena madre che ti porta tutte le prove possibili immaginabili...»

Milan Lazio, Pedullà affonda il colpo: dopo il caos di San Siro denuncia un sistema arbitrale al collasso e invoca un cambiamento

Il caso arbitrale esploso nei minuti di recupero di Milan-Lazio continua a far discutere. Al centro delle critiche ci sono la direzione di Collu e l’intervento del VAR Di Paolo, bersagliati da Alfredo Pedullà. L’esperto di calciomercato di Sportitalia, attraverso il proprio canale YouTube, ha pubblicato una disamina durissima, ampliando il discorso a una crisi più ampia che, a suo avviso, coinvolge l’intera classe arbitrale dopo le prime 13 giornate di Serie A.

Pedullà non ha usato mezzi termini: l’episodio di sabato, secondo lui, rappresenta un vero spartiacque. Una situazione che va oltre il singolo errore e che certifica un malfunzionamento ormai evidente del sistema.

Per il giornalista, infatti, quanto accaduto è la dimostrazione lampante che il meccanismo si è inceppato in maniera irreparabile, aprendo un dibattito destinato a proseguire ancora a lungo.

L’EPISODIO PAVLOVIC – «Ma sabato succede la scena madre che ti porta tutte le prove possibili immaginabili che è stato dimostrato da una persona alla quale gli hanno dato 10, gli hanno dato del genio, io invece del genio non glielo darei perchè ha messo sotto i piedi l’abc e i canoni essenziali, le regole del buon senso che non dovevano essere mai messe in discussione, ha rivalutato delle cose, ha fatto una frittata. Lui cosa fa, dichiara fallo di mano quello di Pavlovic, che non è mai fallo, e si inventa un fallo subito dallo stesso. Si inventa una cosa che non esiste assolutamente».

IL LIMITE MASSIMO – «Quando c’è la prova regina dell’attendibilità, dell’inefficacia, dell’inutilità del var che crea delle cose allucinanti, e sabato abbiamo raggiunto il limite massimo, secondo me da sabato non si può più tornare indietro. Quando parlo di arbitri attenzione, parlo soltanto degli arbitri non degli uomini, gli uomini non li tocco, non mi permetterei mai».

ARBITRI SCARSI – «Posso dire che è un arbitro scarso che non è all’altezza, si lo ribadisco, gli arbitri sono scarsi, non all’altezza di un sistema sbagliato con un commissariamento in atto, che dovrebbe essere in atto, ma che con ieri siamo stati, siete stati, sono stati presi a botte, a schiaffi, metaforicamente parlando, dal punto di vista definitivo perché qui si tratta di capire chi te lo spiega, come ti confezionano pacchetto. Ripeto, ci sono arbitri scarsi, ne salviamo alcuni bravi ma che rischiano di diventare scarsi».

Milan Lazio, Pedullà duro: «Sabato succede la scena madre che ti porta tutte le prove possibili immaginabili...» 23

