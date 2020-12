Milan Lazio, Luiz Felipe più di Hoedt da perno centrale della retroguardia

Hoedt da centrale contro attaccanti veloci non convince: pronto Luiz Felipe

A Formello recupera Correa, ma confermano il forfait Lulic, Leiva, Fares e Acerbi. L’ex Sassuolo non è partito per Milano, come anticipato dall’allenatore Simone Inzaghi in conferenza stampa. Al Fersini sono scattate le prove della vigilia, che hanno visto un centrocampo invariato rispetto a quello che ha affrontato il Napoli. Da destra a sinistra saranno chiamati all’ultimo sforzo Lazzari, Milinkovic, Escalante (alla terza da titolare in una settimana, nonostante fosse uscito coi crampi domenica sera), Luis Alberto e Marusic. In avanti Immobile con Correa, in pole su Caicedo nonostante Inzaghi abbia mischiato le carte e l’argentino non sia al meglio. La maggior novità potrebbe riguardare la difesa: se a sinistra ci sarà certamente Radu, non mancherà tra i titolari neppure Luiz Felipe, ma è da verificare la posizione del brasiliano, che dovrebbe giocare da perno centrale della retroguardia, “regalando” a Patric un posto sul centro-destra. Così in panchina andrebbe Hoedt, pronto a subentrare nella ripresa.