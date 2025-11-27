 Milan Lazio, conferenza stampa Allegri: le parole
Milan Lazio, conferenza stampa Allegri: «Pulisic? Ecco le sue condizioni. Saelemaekers è ok. Lazio? Affronteremo questo tipo di squadra»

Rambaudi a 360 gradi sulla Lazio: «Il Milan è forte, punto debole la difesa. Mercato? Noslin per Ilic credo si possa fare. Insigne? Non sarà determinante»

Strakosha rivela: «La Lazio è stata la parte più bella della mia carriera, ma ora ho trovato la felicità in Grecia. Pedro? Impressionante. Inzaghi? Ti toglie la pressione di dosso»

Alberto Dalla Palma attacca Lotito: «L'unica cosa su cui non posso controbattere è che non venderà mai, allontana chiunque. Società sana? Lo dice per convicere pochi»

Lazio, Impallomeni esalta Sarri: «Il lavoro del tecnico sta dando si suoi frutti. Cosa mi aspetto dai biancocelesti»

4 ore ago

Allegri

Milan Lazio, conferenza stampa Allegri. Il tecnico rossonero ha lodato il lavoro di Sarri e analizzato le condizioni della sua squadra in vista del match

In vista della sfida con la Lazio, in conferenza stampa Allegri ha lodato il lavoro di Sarri e analizzato le condizioni della sua squadra. Parole di fiducia per il futuro del Milan, con un occhio al mercato di gennaio. Milannews24 ha seguito la diretta LIVE dell’evento a partire dalle ore 12.

LA LAZIO DI SARRI«Sabato affronteremo una squadra organizzata che sembra ti conceda, ma ti concede poco. Sarri sta facendo un ottimo lavoro, nonostante abbiano avuto alcuni problemi sul mercato. Loro hanno anche l’occasione di rientrare in corsa per la Champions».

LAZIO UNA GRANDE?«Tutte le squadre vanno affrontate come se fossero grandi, la Lazio comunque è una squadra che negli ultimi 10/12 anni ha vinto vari trofei ed è andata spesso in Champions».

LE CONDIZIONI DEI GIOCATORI«Pulisic difficilmente sarà della partita, mi viene anche difficile dare certezze perché mancano due giorni alla partita. Saelemaekers è a posto. Gimenez dalla prossima settimana lavorerà con la squadra. Gli altri stanno bene».

NKUNKU AL POSTO DI PULISIC? «I giocatori che arrivano a fine agosto come Nkunku e che poi va due volte in Nazionale, non mi aspettavo di più, mi aspetto che in futuro si esprima al massimo. Sono fiducioso in lui come negli altri, non scordiamoci di Jashari, di Odogu che è andato con la squadra».

