Conferenza stampa Sarri per Milan Lazio: ecco quando si terrà la presentazione del match alla vigilia della 13a giornata! C’è una particolarità

Conferenza stampa Sarri per Milan Lazio: ecco quando si terrà la presentazione del match alla vigilia della 13a giornata!

Maurizio Sarri ha deciso di non partecipare alla conferenza stampa alla vigilia della partita tra Milan e Lazio, in programma sabato 29 novembre alle 20.45 a San Siro per la tredicesima giornata di Serie A.

Tuttavia, il tecnico toscano ha rilasciato un’intervista che sarà pubblicata domani, venerdì 28 novembre, alle ore 12.30 sui canali ufficiali della Lega Serie A. L’intervista sarà disponibile anche sulla piattaforma Dazn nella mattinata di sabato.

Il match contro il Milan si preannuncia come un incontro cruciale per la Lazio, che cercherà di confermare la propria buona forma e migliorare la sua posizione in classifica. Sarri, pur non intervenendo in conferenza, avrà comunque l’opportunità di parlare della partita e delle sue aspettative per il confronto con i rossoneri.