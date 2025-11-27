 Conferenza stampa Sarri per Milan Lazio: ecco quando!
Connect with us

News

Conferenza stampa Sarri per Milan Lazio: ecco quando si terrà la presentazione del match alla vigilia della 13a giornata! C'è una particolarità

News

Dele-Bashiru torna in lista: ufficiale il reintegro del centrocampista da parte di Sarri! Sorpresa sull'esclusione: resta Rovella, è un difensore - Il comunicato

News Settore giovanile

Atalanta Lazio Primavera, scelto l'arbitro della sfida valevole per la 13a giornata! La squadra di Punzi pronta a rialzarsi dopo la sconfitta con il Verona

News

Calciomercato Lazio, il sogno è Oyarzabal! Sarri vuole l'attaccante spagnolo della Real Sociedad, ma la situazione economica complica l'operazione. I dettagli

News

Milan Lazio, Pulisic assente? Verso il match della tredicesima giornata ecco le novità riguardo la possibile formazione degli avversari dei biancocelesti!

News

Conferenza stampa Sarri per Milan Lazio: ecco quando si terrà la presentazione del match alla vigilia della 13a giornata! C’è una particolarità

Lazio news 24

Published

4 ore ago

on

By

Sarri
As Roma 30/10/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Conferenza stampa Sarri per Milan Lazio: ecco quando si terrà la presentazione del match alla vigilia della 13a giornata!

Maurizio Sarri ha deciso di non partecipare alla conferenza stampa alla vigilia della partita tra Milan e Lazio, in programma sabato 29 novembre alle 20.45 a San Siro per la tredicesima giornata di Serie A.

Tuttavia, il tecnico toscano ha rilasciato un’intervista che sarà pubblicata domani, venerdì 28 novembre, alle ore 12.30 sui canali ufficiali della Lega Serie A. L’intervista sarà disponibile anche sulla piattaforma Dazn nella mattinata di sabato.

Il match contro il Milan si preannuncia come un incontro cruciale per la Lazio, che cercherà di confermare la propria buona forma e migliorare la sua posizione in classifica. Sarri, pur non intervenendo in conferenza, avrà comunque l’opportunità di parlare della partita e delle sue aspettative per il confronto con i rossoneri.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.