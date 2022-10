Midtjylland, Dreyer: «Abbiamo giocato contro una delle squadre più forti in Italia»

Dreyer, al termine della gara tra Lazio e Midtjylland, ha commentato così la sconfitta rimediata: le sue parole

Al termine della gara tra Lazio e Midtjylland, Dreyer ha commentato la sconfitta rimediata sul campo dello Stadio Olimpico:

«Abbiamo giocato contro una delle più forti in Italia. Contenti di esser riusciti a tenere aperta la partita fino alla fine, ovviamente dobbiamo migliorare. Abbiamo segnato 6 gol a una squadra che non concede molti gol qui in Italia».