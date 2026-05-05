Merli: «La medaglia di merito va a Sarri e alla squadra! Attendiamo la finale con l’Inter»

Maurizio Merli si è soffermato sulla vittoria della Lazio a Cremona e sul tema della Coppa Italia. Le dichiarazioni

Maurizio Merli è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il momento della Lazio, che sta vivendo una fase cruciale della stagione. Dopo la vittoria contro la Cremonese, Merli ha sottolineato l’importanza di questo successo per il morale della squadra, guardando già alla finale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma il prossimo 13 maggio. Le parole:

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VITTORIA LAZIO – «La vittoria della Lazio contro la Cremonese è stata un’emozione forte, ma ovviamente, tutti noi siamo concentrati sul 13 maggio e sulla finale di Coppa Italia contro l’Inter».

SOGNO – «È straordinario come si possa trasformare quello che sembrava un incubo in un sogno. Questo è ciò che significa essere laziali, è la storia della Lazio. Quando tutto sembra perduto, c’è sempre un’impennata di orgoglio che ci aiuta a superare anche le situazioni più difficili».

SARRI – «La medaglia di merito va a Sarri e alla squadra, per il coraggio dimostrato. È grazie a chi guida questo gruppo con abilità che siamo arrivati fino a qui, anche se non tutti hanno mostrato la stessa forza. Il titolo che meglio descrive questa stagione è ‘sogno irresponsabile’, perché è difficile sognare in maniera razionale in questo sport. Il calcio non può essere solo una questione di logica. Qui c’è stato un gruppo che si è compattato intorno al proprio allenatore. Sarebbe fantastico poter raccontare in un film tutto ciò che è successo dentro lo spogliatoio quest’anno».

FUTURO SARRI – «Futuro Sarri? C’è sempre il timore di un ‘anno zero’ che non finisce mai. Il rischio è di andare avanti senza le giuste condizioni per evitare di ripetere una stagione simile. Credo che Sarri voglia rimanere, ma è consapevole che il progetto tecnico che vorrebbe realizzare con la Lazio non è attualmente possibile».