Mercato Lazio, Giuntoli prepara il doppio sgarbo a Lotito? La situazione

Mercato Lazio, Giuntoli prepara il doppio sgarbo a Claudio Lotito: Felipe Anderson e Zaccagni nel mirino della Juve

Come scrive Tuttosport, per il calciomercato Juve in entrata, in vista della prossima estate, rispunta il nome di Domenico Berardi. Dopo tanti anni l’esterno potrebbe finalmente approdare a Torino, specialmente se il Sassuolo dovesse retrocedere.

Non mancano ovviamente le alternative: c’è quel Felipe Anderson che potrebbe firmare già ora visto l’accordo in scadenza a fine stagione con la Lazio, club dove viene tenuta d’occhio anche la situazione Zaccagni. Resiste poi la candidatura di Gudmundsson, con il Genoa interessato a Barrenechea come eventuale contropartita.