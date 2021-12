Mercato Lazio, il Torino insiste per Lazzari: ipotesi scambio con Zaza

Nonostante i pessimi rapporti tra Lotito e Cairo, lo scambio tra Lazzari e Zaza potrebbe andare veramente in porto a gennaio

L’asse Torino-Roma potrebbe incendiarsi presto nel prossimo mercato di gennaio. Come riportato dal quotidiano Tuttosport infatti, il DS dei granata Vagnati sta provando in tutti i modi a portare Lazzari, che non sembra rientrare nei piani di Sarri a causa del cambio di modulo, alla corte di Juric.

I pessimi rapporti tra Lotito e Cairo non agevolano la situazione ma la ricerca di un vice Immobile affidabile da parte dei biancocelesti potrebbe rendere interessante uno scambio alla pari con Simone Zaza, profilo che non sembra dispiacere al tecnico toscano.