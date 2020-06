Mercato Lazio, Dani Olmo: «Su di me ci sono stati molti club italiani»

L’ex attaccante della Dinamo Zagabria, Olmo, ai microfoni di AS ha rivelato di essere stato cercato da club italiani

Dani Olmo un vecchio pallino del Ds, Igli Tare, ha rivelato ai microfoni di AS di essere stato cercato da molti club italiani prima di firmare per i tedeschi del Lipsia.

Le parole del classe ’98: «In passato ci sono stati club italiani interessati, ma non posso dire molto. Alla fine decisi di firmare per il Lipsia. Ho pensato fosse la migliore decisione e il miglior passo che potessi fare nella mia carriera. La chiamata del direttore sportivo Markus (Krösche) e di Julian (Nadelsmann, allenatore del Lipsia, ndr) mi hanno convinto. Mi è piaciuto il progetto e il modo in cui lavorano con i giovani. Credo che il Lipsia sia il migliore palcoscenico per i giocatori della Bundesliga e questo mi motivò molto ad approdare qui e a continuare la mia crescita»