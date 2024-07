Mercato Lazio, la RIVALE in Serie A BEFFA Lotito? Conferme DEFINITIVE, LUI nel mirino

Mercato Lazio, piovono conferme sull’interesse del Milan per Lazar Samardzic, centrocampista seguito anche dai biancocelesti

Negli ultimi giorni è tornato fortemente di moda per il calciomercato Milan il nome di Lazar Samardzic. Il centrocampista classe 2002 dell’Udinese, seguito anche dal calciomercato Lazio come alternativa a Greenwood, già in passato era stato sondato dai rossoneri, così come da Juve e Napoli ed era stato ad un passo dal trasferirsi all’Inter. Oggi il serbo non rappresenta un’alternativa a Fofana per il centrocampo, e i dirigenti rossoneri studiano il colpo ad effetto. Questi gli aggiornamenti da Sky Sport.

I DETTAGLI – «Il Milan incontrerà nei prossimi giorni il papà-agente di Samardzic per capire se il calciatore é interessato e quindi andare avanti nella trattativa».