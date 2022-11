Mercato Lazio, a sinistra sale Doig: cifre e dettagli

Mercato Lazio, i biancocelesti continuano la caccia ad un terzino sinistro in vista di gennaio: il preferito è Doig del Verona

Josh Doig potrebbe essere il colpo a sorpresa della Lazio nel prossimo mercato di gennaio. Come riportato dal Corriere dello Sport ed. romana, il terzino sinistro ventenne di proprietà dell’Hellas Verona avrebbe superato nelle gerarchie Parisi e Valeri.

La valutazione è di circa 5 milioni di euro e i biancocelesti potrebbe decidere di acquistarlo definitivamente già nel mercato di riparazione oppure rimandare la spesa all’estate impostando la trattativa con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Occhio poi alle sorprese dall’estero: nelle ultime ore, come riporta Il Messaggero, è stato offerto Arteaga, terzino messicano del Genk. Valutazioni in corso: la Lazio non vuole sbagliare.