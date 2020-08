Mercato, ancora attesa per Silva: altro tempo prima di siglare gli accordi

Non è ancora ufficiale l’arrivo di David Silva alla Lazio: l’entourage del giocatore si prende altro tempo.

Secondo alcuni la firma sarebbe dovuta arrivare lunedì, ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno. David Silva è molto vicino alla Lazio, ma al momento ancora non è stato messa nessuna firma su alcun contratto.

Eppure per tre giorni il club biancoceleste è rimasto in attesa di un segnale che era stato promesso. Lunedì sono state richiesti due giorni (48 ore) di attesa, martedì da Lisbona era emerso che si sarebbe chiuso tutto entro due-tre giorni, in prossimità della partita col Lione. Siamo a giovedì e tutto sembra rinviato al fine settimana, probabilmente dopo i quarti di finale di Ferragosto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il motivo ufficiale sarebbe legato ad un approfondimento dei contratti messi a punto tra le parti, in particolare quelli sugli aspetti legati alle fiscalità.