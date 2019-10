Menichini: «Con l’Atalanta serviranno temperamento, attenzione, coraggio e personalità»

Nel corso della terza puntata della trasmissione ‘Magazine Primavera‘, in onda su Lazio Style Channel, 233 di Sky, il tecnico dell’Under 19 biancoceleste Leonardo Menichini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

SAMPDORIA – «Contro la Sampdoria abbiamo commesso alcuni errori individuali, nonostante una buona circolazione della palla che ci aveva portato ad andare in vantaggio. Non siamo stati bravi a portare la partita all’intervallo sullo 0-1. I doriani hanno disputato un ottimo incontro, abbiamo commesso degli errori che non ci possiamo permettere. Perché solo due cambi? Semplice, mi stava soddisfacendo il rendimento di chi era in campo».

ATALANTA – «L’Atalanta è una squadra forte, è a punteggio pieno, noi vogliamo giocarci le nostre possibilità, dovremo essere bravi a saper soffrire spegnendo sul nascere le fonti di gioco orobiche. Inoltre, dovremo avere la personalità di far girare bene il pallone quando avremo il possesso. Serviranno temperamento, attenzione, coraggio e personalità».

RAUL MORO – «Raul Moro è bravo, ha qualità enormi, sta imparando bene il calcio e la lingua per potersi esprimere al meglio: ha potenzialità importanti, stiamo attendo che maturino i tempi tecnici per il suo tesseramento».