Maximiano in zona mista: «Il mio futuro? Non ci penso ma...»

Maximiano, il portiere biancoceleste al termine della partita vinta contro il Bologna parla del suo futuro e non solo

Al termine della partita vinta contro il Bologna, ha parlato in zona misa Maximiano il quale si esprime riguardo il suo futuro e non solo, ecco le sue parole:

PAROLE – «Nei primi mesi è stato veramente difficile, era tutto così nuovo. Cambiare paese non è mai semplice quando per chi fa questa professione. Non trovavo la casa, non conoscevo la lingua ed era nato mio figlio in Portogallo e non potevo essere con lui. Ora però la mia famiglia si trova bene qua e sono pronto a fare del mio meglio»

FUTURO – «Bisogna chiedere a Sarri quando mi impiegherà, sarà a lui a decidere quando giocherò. Non penso molto al futuro, penso all’allenamento di domani senza andare troppo oltre. Tutti i calciatori vogliono avere maggior spazio, sono molto giovane per me è importante giocare, ma non so cosa accadrà in futuro. Con Provedel e Adamonis ci troviamo bene e ci alleniamo al meglio per fare il bene della Lazio»