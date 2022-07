Maximiano e Provedel, duello alla pari: Sarri è convinto che il dualismo farà bene

La Lazio sta per chiudere il colpo Provedel e così Sarri avrà la sua coppia di portieri. Per l’allenatore l’ex Spezia e Maximiano partiranno alla pari

La Lazio, nella giornata di ieri, ha messo a referto l’accelerata decisiva per portare in biancoceleste Ivan Provedel. Con lo Spezia è tutto definito, si attende solamente che i liguri ufficializzino il colpo Dragowski. Sarri avrà così a disposizione la sua coppia di portieri che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, partiranno alla pari e si giocheranno il posto partita dopo partita.

Non ci sarà un titolare o un vice, sarà il campo a decidere chi dei due meriterà di difendere la porta della Lazio. Provedel ha più esperienza in Serie A, mentre Maximiano è più giovane e non si è mai affacciato al nostro campionato. È chiaro, però, che a lungo andare dovrebbe essere il portoghese a diventare il “numero 1”. Un dualismo per la porta che, nelle idee di Sarri, farà bene a entrambi i portieri.