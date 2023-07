Maximiano all’Almeria: Lotito pretende l’obbligo per buttarsi sul sostituto già individuato per la porta biancoceleste

Come scrive Il Messaggero Lotito pretende dall’Almeria l’obbligo di riscatto ad almeno 8 milioni per Maximiano per poter dirottare quel denaro (certo) su Audero.

Il portiere della Sampdoria è il sostituto individuato dal calciomercato Lazio.