Sarri a Mediaset: «Dieci punti in 5 partite sono tanta roba ma la gara fondamentale è il Cagliari»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato dopo la vittoria contro il Celtic Glasgow in Champions League: le dichiarazioni

Intervenuto a Mediaset dopo Lazio-Celtic, Maurizio Sarri ha dichiarato:

«Siamo soddisfatti per questa vittoria. 10 punti in cinque gare in Champions è tanta roba ma se siamo guariti lo vedremo alla prossima di campionato. Immobile in panchina? Veniva dalla gara di sabato in cui ha giocato lui lo spezzone lungo, giochiamo ogni tre giorni quindi la voglia è quello di tenerlo brillante».