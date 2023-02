Sarri a Lazio Style Channel: «La Coppa Italia è una competizione strana, ecco perchè»

Maurizio Sarri ha analizzato la sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia ai microfoni di Lazio Style Channel: le sue parole

Intervenuto a Lazio Style Channel nel post-partita di Juventus-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia, Maurizio Sarri ha dichiarato:

«Ci sono mancati gli ultimi venti metri, ho sempre avuto la sensazione che fossimo in controllo della partita. Purtroppo abbiamo raccolto poco, non era comunque facile trovare spazi. La Coppa Italia è una competizione strana, si va dentro con un ranking che tiene conto di un’altra competizione e ti ritrovi a giocare in trasferta. Questo ovviamente non deve essere un alibi ma una difficoltà in più. Abbiamo comunque fatto una partita seria. Ora in questi quattro giorni dobbiamo recuperare brillantezza e lucidità per affrontare il Verona. Nelle ultime partite la nostra percentuale di passaggi riusciti si è un po’ abbassata, sinonimo di stanchezza. Quello di Immobile era un cambio programmato, nella ripresa c’era il rischio supplementari così abbiamo deciso di farlo partire dall’inizio. Contro la Juventus se perdi l’ordine e concedi spazi soffri nelle loro ripartenze. Poi ovviamente all’interno dell’ordine devi tirare fuori qualcosa in più negli ultimi venti metri, ad esempio saltando di più l’uomo».